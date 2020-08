Inter, incidente in bici per il preparatore dei portieri

Adriano Bonaiuti è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona, dopo un brutto incidente con la bici finita contro un Suv nei pressi di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno

Incidente in bici per Adriano Bonaiuti, il preparatore dei portieri dell'Inter. Attualmente è cosciente e non sembra essere in pericolo di vita: è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona, dopo un brutto incidente con la bici finita contro un Suv nei pressi di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

I soccorsi

Le condizioni di Bonaiuti sono apparse subito gravi, ma adesso è cosciente nonostante traumi, ferite e una costola rotta. Secondo le ricostruzioni, Bonaiuti con la sua bicicletta ieri mattina si è schiantato contro una Toyota che usciva a retromarcia da un cancello, sfondando il lunotto posteriore.