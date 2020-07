Calcinacci da galleria nel Lecchese, rallentamenti al traffico

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i calcinacci, che non hanno interessato veicoli in transito

Calcinacci sono caduti in mattinata dalla galleria Grumo sulla strada provinciale 72, tra Lierna e Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i calcinacci, che non hanno interessato veicoli in transito.

Il sopralluogo

I tecnici della provincia di Lecco poi hanno compiuto un sopralluogo per valutare la situazione e avviato accertamenti. Il traffico - durante gli interventi - ha subito rallentamenti.