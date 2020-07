Ciclista travolto e ucciso da un furgone a Casteggio

Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo a causa delle gravissime ferite riportate

Un uomo è stato travolto e ucciso da un furgone mentre era in bici. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 di oggi lungo la circonvallazione di Casteggio, in provincia di Pavia. Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del ciclista a causa delle gravissime ferite riportate. Alla guida del furgone c'era un 29enne. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento.