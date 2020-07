Investe ciclista nel Milanese e fugge: 35enne fermato da motociclista

Un 35enne pregiudicato, al volante di un furgoncino, ha investito in piena notte a Sesto San Giovanni (nel Milanese), un 36enne originario del Bangladesh, che si trovava in sella alla sua bici e che in qualche modo avrebbe agganciato e trascinato per qualche metro sull'asfalto. Una volta accortosi dell'incidente, invece di fermarsi e di prestare soccorso, ha accelerato per fuggire. Un centauro su una moto, testimone di quel che era accaduto, ha inseguito il pirata della strada e lo ha bloccato per consegnarlo ai carabinieri, i quali lo hanno denunciato. La vittima dell'incidente è ricoverata in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Si è in attesa degli esiti degli esami alcolemici e tossicologici.