Ciclista 56enne trovato morto nel Pavese: probabile infarto

Un ciclista 56enne residente a Sant'Angelo Lodigiano (in provincia di Lodi) è stato trovato morto intorno alle 18.30 di ieri in località Forni, nella zona collinare del Comune di Inverno e Monteleone (in provincia di Pavia).

Il ritrovamento del ciclista

L'uomo era accasciato su un sentiero, con i piedi agganciati ai pedali della propria bicicletta. Gli operatori del 118, subito intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo. Un primo esame sul corpo ha escluso segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che il 56enne sia stato stroncato da un infarto. Sul luogo hanno effettuato un sopralluogo anche i carabinieri.