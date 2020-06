Monza, un uomo ferito a colpi di pistola durante una rapina

Un uomo di 34 anni è stato ferito a colpi di pistola da un rapinatore ieri sera a Monza. E’ successo intorno alle 22 mentre l’uomo, secondo quanto ha riferito, era insieme alla fidanzata: i due sono stati sorpresi dall’aggressore e, mentre la compagna è riuscita a fuggire in motorino, il 34enne è stato raggiunto da due colpi all'addome e alla schiena. Ferito, ha camminato fino a un locale e qui è stato soccorso. Trasportato in ospedale, è stato ricoverato e per ora non è in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta vagliando la versione fornita dal 34enne.