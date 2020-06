Sciopero Atm a Milano oggi 18 giugno: stop a metro, tram e treni

Primo sciopero a Milano del trasporto pubblico di quattro ore post lockdown. Oggi è in programma un'agitazione indetta dall'unione sindacale di base, Usb lavoro privato, “a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella Fase 2; nessuna misura a sostegno dei lavoratori del TPL varata dal Governo; ri- pubblicizzazione dei servizi essenziali", come si legge sul sito dell'Atm.

Lo sciopero

A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle ore 18 alle ore 22. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per Atm S.p.A. sul sito internet dell’Azienda.

Linee Agi

Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: dall’inizio del servizio fino alle ore 19 e dalle 23:01 fino al termine del servizio. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza dalle ore 19:01 alle 23.