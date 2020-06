Fase 3, a Milano traffico all'80%. Sui mezzi il 22-25% dei passeggeri

Traffico all'80% a Milano mentre sui mezzi di trasporto pubblico il flusso di passeggeri rimane al 22-25%. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, parlando del periodo di fine maggio nel corso del Consiglio comunale riunito in video conferenza.

Dal 15 giugno saranno riaccese telecamere Area C

"Lo sharing di biciclette, monopattini e scooter è al 55% mentre quello delle automobili è al 40% - ha aggiunto Granelli -, questo significa che per ora il piano messo in campo da Comune e Atm dopo il lockdown non ha dato problemi". Granelli ha ricordato che "da lunedì prossimo" si riaccenderanno le telecamere di Area C, la zona a traffico limitato del centro città dove si entra pagando un ticket, infatti il traffico in quella zona a"ormai è quasi ai livelli pre Covid". Mentre per la ztl di Area B, che corrisponde quasi a tutta la città, "per ora abbiamo mantenuto la sospensione e monitoreremo i dati del traffico per capire quando rimetterla in funzione". L'aula del Consiglio comunale ha poi approvato la mozione della Lega, presentata dal consigliere Gabriele Abbiati, che chiede al sindaco e alla giunta di ampliare le stazioni di bike sharing in periferia e a renderlo più capillare.