Milano, rapina in una tabaccheria di via Mac Mahon: due fermati

Due pluripregiudicati di 38 e 39 anni sono stati fermati dalla polizia per rapina aggravata e sequestro di persona in relazione a un colpo avvenuto ieri mattina a Milano, in una tabaccheria in via Mac Mahon. I due sono anche stati indagati per 5 rapine consumate nell'ultimo mese in 5 comuni dell'hinterland milanese.

La rapina

Ieri mattina, due uomini col volto coperto e armati di pistola si sono introdotti nella tabaccheria e hanno immobilizzato la titolare, una donna di 55 anni, legandola con delle fascette da elettricista. Poi hanno sottratto 500 euro, il telefono cellulare della negoziante, diverse stecche di sigarette, gratta e vinci e ricariche telefoniche. La donna è riuscita a liberarsi circa 10 minuti dopo e ha dato l'allarme.

Le indagini

Grazie alla descrizione fornita, gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina hanno individuato i due probabili colpevoli, localizzati poche ore dopo al centro commerciale di Cormano (Milano) su un'auto risultata rubata. Nel corso della perquisizione i due uomini sono stati trovati in possesso di due coltelli con la lama di 20 e 30 centimetri, di vari gratta e vinci, un cellulare e della patente della proprietaria della tabaccheria e di un mazzo di chiavi. Con queste ultime i poliziotti hanno potuto aprire un appartamento in via Bellini a Cormano, al cui interno c'erano una pistola giocattolo, gli abiti utilizzati per la rapina, 67 stecche di sigarette, 99 pacchetti, 19 gratta e vinci, 40 ricariche telefoniche.