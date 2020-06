Vigevano, scivola nel fiume per recuperare il cane: salvato un 47enne

È scivolato nelle acque del Ticino, in un tratto alla periferia di Vigevano (in provincia di Pavia), nel tentativo di recuperare il suo cane che era finito nel fiume. L'uomo, 47 anni, è stato riportato a riva grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi nell'area del quartiere Brughiera di Vigevano.

La vicenda

Il cane del 47enne si era avvicinato troppo al Ticino, finendo dentro al fiume. Il suo padrone, a quel punto, ha cercato di recuperarlo, cadendo a sua volta in acqua. Mentre il cane è riuscito a raggiungere da solo la riva senza problemi, per salvare il 47enne si è reso necessario un intervento di soccorso. A dare l'allarme è stato un ciclista di passaggio. La corrente del fiume aveva intanto trascinato l'uomo. Ma i pompieri sono comunque riusciti a riportarlo a riva ed è stato poi accompagnato dal 118 all'ospedale di Vigevano per un controllo. Le sue condizioni sono buone.