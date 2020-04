Milano, sorpreso con droga e una pistola in casa: arrestato 26enne

Arrestato a Milano un ragazzo di 26 anni, sorpreso in casa con una pistola con matricola abrasa, droga e diversi cellulari contenenti dei video in cui lo si vede sparare dei colpi ad altezza d'uomo, presumibilmente all'interno di un cortile. L'operazione è stata compiuta ieri mattina in via de Petris. Il 26enne, di origini marocchine, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi. È stato anche denunciato per ricettazione.

L'operazione

Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una donna preoccupata per la figlia di sette mesi perché si sentiva in pericolo per gli atteggiamenti aggressivi e minacciosi che l'uomo, padre della bambina, aveva nei suoi confronti. Nell'appartamento gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, 6,5 grammi di cocaina, quattro grammi di hashish e marijuana e numerosi telefoni cellulari del cui possesso l'uomo, con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e per droga, non ha saputo fornire spiegazioni. In un giubbotto appeso in corridoio, inoltre, gli agenti hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica Tom Cat calibro 22 con matricola abrasa e 3 proiettili.

I video

Nel telefono cellulare dell'uomo, inoltre, c'erano alcuni video che lo ritraevano mentre, impugnando un'arma, verosimilmente in uno dei cortili interni della stessa via, esplodeva dei colpi ad altezza uomo. Nel corso della perquisizione del box, infine, i poliziotti hanno trovato un ciclomotore il cui furto è stato denunciato a Milano i primi giorni di febbraio e per il cui possesso l'uomo è stato denunciato per ricettazione.