Coronavirus, Milano in lockdown vista da un drone. VIDEO

Un drone sorvola la città di Milano, deserta a causa dell'emergenza coronavirus, e riprende immagini spettacolari. Dalle guglie del Duomo alle piazze più caratteristiche del capoluogo lombardo, la città è deserta. Alcuni veicoli sono in circolazione ma nessun passante cammina per strada. Il velivolo attraversa piazza Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele, piazza della Scala, sorvola la torre Velasca, il monumento alle Cinque Giornate nella piazza omonima, attraversa la Porta Nuova medievale, tra via Manzoni e piazza Cavour,e ancora piazza Castello e Casa Manzoni. Luoghi noti eppure irriconoscibili. Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta.