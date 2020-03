Il Teatro alla Scala è chiuso, come lo sono tutti gli altri palcoscenici. Ma i coristi e i musicisti del teatro milanese non si fermano e, come si vede nel video sui social, suonano direttamente dalle loro case, dalle loro stanze, per stare vicino a tutto il personale sanitario italiano, che sta lottando contro l'emergenza Coronavirus. "A Milano e all'Italia dall'orchestra e dal coro del Teatro alla Scala: ci stiamo preparando per il primo accordo che torneremo a suonare, a cantare e ad ascoltare insieme a voi": inizia con questa scritta il video realizzato con gli "allenamenti" casalinghi degli orchestrali e dei coristi del teatro. C'è chi suona il violino facendo la cyclette, chi il pianoforte con sullo schermo della tv la scritta "andrà tutto bene" mentre risuona il coro della Cavalleria Rusticana "A casa, a casa amici". Si passa poi al "Nessun dorma" della Turandot in crescendo fino al finale "All'alba vincerò" sulle immagini della piazza del teatro e della sala illuminata da vuota. Scritta finale è la dedica "A tutti i medici, gli infermieri e a tutto il personale sanitario d'Italia".

L'iniziativa WeAreLaScala

Si tratta di un'altra iniziativa della campagna social WeAreLaScala. Solo qualche giorno fa il corpo di ballo, in attesa di poter tornare in scena, si era unito al messaggio #iorestoacasa senza smettere di danzare. Lo fa in sala, in camera, nel proprio giardino o in balcone. Nel video, che è stato pubblicato sui social da alcuni dei protagonisti, i danzatori si esercitano nei loro plié e tendu quotidiani, in salti, pirouette ed esercizi di stretching. Il video si chiude con i due messaggi simbolo dell'Italia che combatte contro il coronavirus: #iorestoacasa e #andrà tutto bene.

