Droga, arrestato ultrà del Milan con 5 chili di marijuana nel Monzese

La squadra mobile di Milano ha arrestato uno spacciatore 37enne e ultrà milanista della Curva Sud a Capriano, frazione di Briosco (nella provincia di Monza e Brianza). L’individuo era già stato colpito da due Daspo: nel 2012 per gli scontri avvenuti nell'area di servizio autostradale Cantagallo (a Milano) tra tifosi rossoneri e del Napoli, in occasione della trasferta del Milan a Catania, e nel 2015 per gli scontri in vista della partita Milan-Genoa.

L’arresto e la perquisizione

La polizia, coordinata dalla procura di Monza, ha pedinato il 37enne ritenendolo uno spacciatore al dettaglio negli ambienti della movida. Il soggetto è stato fermato vicino a un alloggio di cui si serviva, anche se non a lui intestato. L'uomo aveva con sé le chiavi dell’abitazione. Durante la perquisizione, sono stati trovati alcuni telefoni criptati, cinque chili di marijuana in casa e 200 grammi di stupefacente in macchina. Gli agenti hanno infatti scoperto che, per trasportare la sostanza, l’uomo aveva ricavato uno scomparto sotto il sedile posteriore dell'automobile.