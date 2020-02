L'Inter rimborserà i biglietti per la partita di Europa League contro il Ludogorets, che si giocherà giovedì 27 febbraio, a porte chiuse, a San Siro (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE PARTITE A PORTE CHIUSE). La società nerazzurra, in un comunicato, ha spiegato le modalità di riaccredito. I tagliandi acquistati "sul sito ufficiale Inter.it, quasi il 90% del totale, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L'acquirente non dovrà quindi fare nulla: l'intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto", si legge. Quanti, invece, hanno acquistato i biglietti nei punti vendita di San Siro e dell'Inter Store a Milano, dovranno recarsi all'Inter Store Milano, in Galleria Passarella 2 (MM San Babila), per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei entro cinque giorni dallo svolgimento della partita, ovvero entro martedì 3 marzo. Per i tagliandi acquistati presso Vivaticket, i tifosi "potranno ottenere un rimborso secondo modalità in fase di definizione - si legge nella nota - alla luce del contesto straordinario, che saranno comunicate nei prossimi giorni". Coronavirus Italia, dati in tempo reale: 322 conti, 10 morti. DIRETTA LIVE