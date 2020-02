Lecco, offende una ragazza e il suo gruppo su Instagram: aggredito

Un 19enne di Lecco ha pubblicato una storia su Instragam offensiva nei confronti di una ragazza e del suo gruppo. Invitato a un incontro chiarificatore, al parco di via Eremo, il giovane non ha voluto cancellare la clip. È scattata così nei suoi confronti una spedizione punitiva a cui hanno partecipato 9 ragazzi lecchesi, tutti tra i 16 e i 20 anni. Il ragazzo, che ha riportato diverse ferite (con prognosi di 10 giorni), è riuscito a fuggire e rifugiarsi nel cortile in cui vive la propria nonna. Nel frattempo, nel rione Germanedo sono giunte tre pattuglie della squadra volante della polizia di Stato, che hanno identificato gli aggressori.

Le denunce

Ricostruiti i fatti, 4 maggiorenni e 5 minorenni sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e minacce in concorso, nonché per violazione di domicilio a carico di coloro che hanno scavalcato il cancello dell'abitazione in cui la vittima si era riparata.