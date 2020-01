Como, abiti acquistati in Svizzera senza dazi doganali: 3 denunce

Acquistava quotidianamente in un noto centro commerciale di Mendrisio (Svizzera) capi d’abbigliamento e accessori griffati, tra cui scarpe, borse, occhiali, cappotti, cinture, camicie, impermeabili, pantaloni, per poi rientrare in Italia senza dichiarare nulla in dogana, in completa evasione dei dazi. La guardia di finanza di Como ha scoperto così un giro di contrabbando di abiti dal valore di circa un milione di euro, messo in piedi da un cittadino cinese, denunciato dalle Fiamme Gialle insieme ad altri due suoi connazionali.

Pagamento della merce tramite Alipay

I militari hanno individuato l’uomo dopo diversi appostamenti ai valichi doganali di Brogeda e Bizzarone, in seguito alla segnalazione al 117 della compravendita sospetta. "Il pagamento della merce da parte degli acquirenti all'estero avveniva tramite Alipay - spiega la guardia di finanza - piattaforma cinese di pagamento online di 'Alibaba Group', che fornisce un 'servizio di acconto di garanzia' mediante il quale il trasferimento del denaro avviene soltanto dopo il ricevimento della merce".