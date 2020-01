Violenza sessuale a Lodi, presunti abusi seriali: arrestato 25enne

B.O.K., 25enne turco, è stato arrestato a Lodi dalla squadra mobile con l’accusa di violenza sessuale e rapina e portato nel carcere cittadino. Al giovane vengono contestati 3 episodi, avvenuti tra il 2018 e il 2019, ai danni di donne che si prostituivano in appartamento nel capoluogo. Gli inquirenti ritengono però che se ne siano verificati almeno altri due. Ma le vittime, in questi casi, non parlano per paura. Nel 2016, invece, in due occasioni distinte il giovane aveva aggredito in treno, nel Lodigiano, una capotreno e una passeggera, rimediando una denuncia.

Il modus operandi del giovane

Stando alla ricostruzione degli investigatori, negli ultimi due anni il ragazzo avrebbe agganciato le vittime tramite annunci, fingendosi un normale cliente e prendendo appuntamento in orario a metà giornata. Poi, giunto presso l’abitazione, si sarebbe accertato che nei locali non ci fosse nessuno e avrebbe picchiato le donne, costringendole a più rapporti sessuali e non lasciando la casa prima di averle derubate.