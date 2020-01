Avrebbe lasciato sola a casa per un'intera notte la figlia di 4 anni per andare ad appiccare un incendio all'auto del rivale in amore, per questo un 47enne, romeno residente a Berbenno di Valtellina (Sondrio), è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, in continuazione con una condanna già inflitta nel 2016, per un totale, quindi, di 4 anni e 5 mesi di reclusione.

La ricostruzione e la condanna

Secondo la Procura di Sondrio, nella notte tra il 30 e il 31 maggio del 2014, l'uomo lasciò la figlioletta di 4 anni a casa da sola, mentre la piccola dormiva nel suo lettino, per andare da Berbenno ad Aprica (Sondrio) e appiccare due incendi che distrussero tre auto, danneggiandone altre due. Una delle auto distrutte era di proprietà del nuovo fidanzato dell'ex compagna. Il 47enne è stato assolto dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, perché il fatto non sussiste, ma è stato giudicato colpevole delle altre accuse, compresi i maltrattamenti pregressi nei confronti di figlioletta e compagna.