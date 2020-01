Un 56enne con precedenti è stato arrestato, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, per non essersi fermato intorno alle 7.45 di questa mattina all'alt nei pressi di via Fauché, a Milano, e per aver speronato i mezzi di trasporto della polizia di Stato e della polizia locale durante un lungo inseguimento. Gli agenti, per bloccarlo, sono stati costretti a esplodere alcuni colpi di pistola contro gli pneumatici del furgone su cui viaggiava. Sono ancora da chiarire i motivi della fuga. L'uomo non trasportava droga o armi, ma aveva la patente scaduta. All'interno del veicolo, le forze dell'ordine hanno recuperato biglietti con sopra scritte frasi deliranti.

L'inseguimento e l'arresto

Il 56enne, durante la fuga, ha speronato una vettura delle forze dell'ordine. In piazza Amati, un motociclista della polizia locale e una pattuglia sono riusciti a fermarlo, mentre un agente ha tentato invano di aprire la portiera del furgone. A quel punto, il soggetto è ripartito colpendo il ciclomotore e rischiando di investire il poliziotto. In quell'istante, secondo quanto ricostruito finora, un agente ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco diretti alle gomme del mezzo.

L'inseguimento è ripreso per alcuni minuti, terminando poi all'altezza dello svincolo della Tangenziale Ovest, dove il camion si è schiantato contro un guardrail. L'uomo è stato tallonato dalle volanti della polizia. Sono stati poi esplosi altri due colpi contro gli pneumatici.

