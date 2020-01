Milano, dipendente Amsa cade e batte la testa mentre spazza: è grave

Un dipendente dell'Amsa, l'azienda che ci occupa della raccolta rifiuti a Milano, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dopo aver battuto la testa in strada in seguito a una caduta. L’uomo si è ferito mentre spazzava la strada all'incrocio tra via Teano e via Comasina. Secondo le prime ricostruzioni, a causare la caduta è stato probabilmente un malore. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti della questura.