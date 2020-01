Lecco, due escursionisti cadono per cento metri sul Resegone: gravi

Ancora un grave incidente sulle montagne del Lecchese. Due escursionisti, un uomo e una donna, sono precipitati per cento metri rimanendo gravemente feriti in prossimità del rifugio Azzoni, sulla vetta del monte Resegone. Sul posto sono giunti due elicotteri del 118 - uno partito da Milano -, che hanno trasportato la donna all’ospedale Sant’Anna di Como con un grave trauma facciale, l’uomo invece all’ospedale di Gravedona (Como) per un politrauma.

A seguito dell’ennesimo incidente, il soccorso alpino di Lecco ha lanciato un nuovo appello alla prudenza, soprattutto per la presenza di ghiaccio particolarmente insidioso in quota. Fuori pericolo il bambino caduto in un dirupo nel Bergamasco