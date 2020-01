Trenord, proclamato nuovo sciopero mercoledì 8 gennaio

Dopo lo sciopero del mese scorso, il sindacato Orsa ha indetto una nuova agitazione riguardante il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, che avrà inizio alle 3 di mercoledì 8 gennaio e terminerà alle 2 di giovedì 9 gennaio. Lo rende noto Trenord tramite un comunicato, nel quale riferisce che treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza e il servizio Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Garantiti invece i treni nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Tuttavia, i convogli con arrivo a destinazione finale oltre le 9 e oltre le 21 potrebbero essere limitati o cancellati per l'intero percorso. Infine, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Il commento di Trenord

Tramite una seconda nota, Trenord ha voluto commentare l’annuncio di un nuovo sciopero da parte di Orsa. "Il mese scorso - si legge - l'associazione sindacale sostenne di avere scioperato di domenica senza fasce di garanzie per tutelare i pendolari. Oggi, contraddicendosi, scioperano al rientro delle festività natalizie solo per causare significativi disagi alla mobilità quando riprende l'attività lavorativa di migliaia di pendolari che quotidianamente viaggiano sui nostri treni". Trenord ribadisce di aver lavorato negli ultimi sei mesi "con tutte le altre organizzazioni sindacali e di aver siglato tre accordi storici, che valgono, a favore dei lavoratori, oltre 13 milioni di euro. Solo Orsa, che rappresenta poco più del 14% del personale, ha scelto la via conflittuale".