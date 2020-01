Meteo a Milano: le previsioni del 3 gennaio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'anticiclone mantiene condizioni di stabilità prevalente in Lombardia ma con tempo solo in parte soleggiato per il passaggio di nubi medio-alte e il sollevamento delle nebbie sulle zone di pianura. Temperature che si mantengono oltre le medie del periodo. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 66,1 µg/m³.