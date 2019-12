A Montichiari, in provincia di Brescia, un uomo di 46 anni, originario di Mantova, ha sequestrato per tre giorni la sua ex in una camera d’albergo e ha provato in ogni modo a farle firmare un impegno matrimoniale, prendendola a calci e pugni a ogni suo rifiuto. L’uomo è stato arrestato dalla polizia locale, intervenuta durante l’ennesima aggressione dopo essere stata allertata dal personale della struttura.

All’arrivo degli agenti, la donna, una 36enne marocchina, presentava dei lividi sul corpo e sul volto e ha mostrato agli uomini delle forze dell'ordine il documento che l’uomo voleva farle sottoscrivere.

Arresto convalidato

Dopo tre giorni in carcere, l'arresto dell'uomo è stato convalidato e il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna e il divieto di ingresso nel Comune di Montichiari. Nell'ambito dell'inchiesta del pm Katy Bressanelli, il 46enne è accusato di induzione al matrimonio, sequestro di persona e lesioni.