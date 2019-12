Milano, minaccia di morte i genitori: arrestato 48enne

Un 48enne, con precedenti per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai carabinieri nella giornata di ieri in via Monte Generoso, a Milano. L’uomo, come già accaduto altre volte, si è presentato davanti all’abitazione dei propri genitori, in stato palesemente alterato: urlava, dava calci alla porta e minacciava di morte i coniugi. I quali, in seguito all’episodio, hanno formalizzato una denuncia nei suoi confronti. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno trovato l’individuo ancora di fronte alla dimora della coppia. Gli agenti lo hanno fatto desistere dai suoi intenti, lo hanno ammanettato e condotto in camera di sicurezza, in attesa del rito per direttissima.