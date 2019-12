Incidenti stradali nel Milanese: 2 motociclisti in prognosi riservata

Due incidenti in meno di un'ora, in cui sono rimasti coinvolti tre 24enni, si sono verificati questo pomeriggio a Sedriano e Cormano, in provincia di Milano. Due giovani sono finiti in ospedale in codice rosso, un terzo è invece stato trasferito al nosocomio in codice verde.

Gli incidenti

Alle 16.41, a Sedriano, un 24enne è caduto con la sua motocicletta in via Cristoforo Colombo. Il 118 è intervenuto con l'elicottero e il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, dove si trova in prognosi riservata.

Stessa sorte per una coetanea in un altro incidente avvenuto alle 17.34 a Cormano, dove una moto con a bordo due 24enni si è schiantata contro un'auto guidata da un 18enne. Nell'impatto, una ragazza ha perso il casco ed è stata trasportata con un'automedica al San Gerardo di Monza, in codice rosso, per un trauma commotivo: non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’altro giovane in sella al mezzo, invece, è stato trasferito in codice verde all'ospedale Sacco di Milano.