Milano, guasto in stazione Porta Garibaldi: sospesa circolazione

Un guasto alla linea elettrica della stazione di Milano Porta Garibaldi sta generando disagi per il trasporto ferroviario regionale proveniente da Novara, Malpensa, Varese, Como, Lecco e Bergamo via Carnate. Dagli avvisi si apprende che "la circolazione dei treni da e per Milano Porta Garibaldi è temporaneamente sospesa".

Un guasto in stazione

"Si è verificato un guasto in stazione – fanno sapere da Rfi – e i tecnici sono al lavoro. Le cause sono in corso di accertamento". Su alcune linee, i treni registrano ritardi fino a un'ora, poiché impossibilitati a procedere verso la stazione milanese; altri sono invece stati soppressi. Trenord ha predisposto fermate straordinarie per i treni "regio-express" diretti a Milano Centrale.