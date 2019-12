Incendio in un appartamento di Mortara, tre persone intossicate

Un incendio è divampato, la notte scorsa, in un appartamento al piano terra di Mortara, in provincia di Pavia. Tre persone sono rimaste intossicate in maniera non grave. Da quanto trapela, le fiamme hanno interessato la cucina e il tinello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, e il 118.

I soccorsi

Le tre persone, due uomini di 78 e 43 anni e una donna di 73, sono riuscite a mettersi in salvo da sole, ma sono rimaste lievemente intossicate per aver respirato i fumi provocati dall'incendio. Sono state trasportate in codice giallo in ospedale. Da accertare le cause del rogo.