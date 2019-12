Un operaio 20enne è rimasto schiacciato questa mattina sotto un muletto, che si è ribaltato all’interno di un’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti in acciaio a San Donato Milanese (in provincia di Milano). Secondo quanto riferisce il 118, il giovane ha subito l’amputazione di una gamba. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, a Milano, il ragazzo risulta in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, nel frattempo, è giunto il personale dell’Asst per effettuare i rilievi del caso.

Altro incidente sul lavoro a Milano: grave 37enne

Un altro incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 12:30 di oggi a Milano, in via Andrea del Sarto, tra i quartieri Città Studi e Calvairate. Un operaio 37enne è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da circa 7 metri d’altezza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e risulta in gravi condizioni.