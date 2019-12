Incidente stradale a Puegnago del Garda: morto 51enne, grave un 20enne

Questo pomeriggio un terribile incidente è avvenuto a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. In seguito a uno scontro frontale, ha perso la vita un 51enne (titolare del negozio di alimentari del paese in cui si è consumata la tragedia). Il guidatore dell’altra vettura, un 20enne, è invece ferito in modo grave. La macchina della vittima, morta sul colpo, si è ribaltata in strada. Quella del giovane, invece, è finita in un campo.

Due ciclisti morti a Verolanuova

Quello di Puegnago del Garda è un incidente che avviene appena un giorno dopo quello di Verolanuova, in provincia di Brescia. Due ciclisti di 70 e 67 anni sono stati travolti e uccisi da un’automobile guidata da un uomo di 35 anni, arrestato dai carabinieri con l’accusa di duplice omicidio stradale. Il soggetto è inoltre risultato positivo all’alcol test.