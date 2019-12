Donna investita ad Arcore mentre attraversa sulle strisce, è grave

Una donna di 44 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali ed è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri ad Arcore, in provincia di Monza. A seguito del violento impatto con il veicolo la donna è stata sbalzata a tre metri di distanza, finendo sull’asfalto. Ha riportato una frattura del bacino ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che indaga per accertare la dinamica dell’incidente.