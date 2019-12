Milano, preparava pane e dolci a base di marijuana: arrestato 26enne

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato a Milano per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di marijuana. Secondo le accuse, il giovane studente di ingegneria coltivava in cantina la sostanza stupefacente con cui preparava anche pane e dolci.

L'operazione

Gli agenti di polizia del commissariato Villa San Giovanni stavano monitorando il ragazzo da qualche settimana e ieri pomeriggio hanno fatto irruzione nel suo appartamento in via Desiderio, scoprendo anche un piccolo laboratorio artigianale situato in una cantina in via Bassini. Propria nella cantina, è stata trovata una serra dotata di ventole d'areazione e lampade per riprodurre la temperatura ottimale. I poliziotti hanno sequestrato 1.250 euro nascosti sotto un lavello, 300 grammi di marijuana e 13 grammi di Bho, butan honey oil, ovvero olio di Thc purissimo estratto con il gas butano, una tecnica che in più occasioni si è rivelata molto pericolosa a causa delle esplosioni prodotte.