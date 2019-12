Due scialpinisti risultano attualmente dispersi dopo essere stati travolti da una valanga precipitata nei pressi del passo Salmurano, al confine tra la province di Sondrio e Bergamo. Un terzo è stato ritrovato vivo dai soccorritori. Stando a quanto comunica l'Areu, lo sciatore è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un trauma cranico e agli arti inferiori. Non risultano esserci problemi di ipotermia.

Ricerche in corso

La valanga ha un fronte di circa 100 metri e si è staccata dal monte Valletto. Sono in corso le ricerche degli altri due dispersi. I soccorsi sono resi complessi anche a causa della difficoltà nelle comunicazioni. In zona ci sono vari mezzi del 118, i carabinieri sciatori, in sevizio proprio da oggi, e il Soccorso alpino.

