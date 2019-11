Movimento delle Sardine, in 2mila in piazza a Mantova

Le Sardine mantovane si sono ritrovate per la prima volta ieri sera in piazza Sordello. In circa 2mila, nonostante la una serata fredda e nebbiosa, hanno risposto all'appello lanciato sui social dall'organizzatore del movimento nella città dei Gonzaga, Sergio Trapasso, ingegnere 36enne. Alla manifestazione non c'erano simboli di partito, come vuole il movimento partito da Bologna, ed erano presenti persone di ogni età con cartelli con la scritta 'Mantova non si Lega'.

Chi sono le "sardine", gli ideatori del flash mob contro Salvini