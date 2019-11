Maltempo in Lombardia: esonda lago Lugano, monitorato il fiume Tresa

Continua il maltempo anche in Lombardia (IL LIVE BLOG). Le forti precipitazioni che hanno colpito il Canton Ticino hanno fatto innalzare il livello del lago di Lugano, che sta esondando sui paesi rivieraschi svizzeri e italiani, mentre il fiume Tresa emissario del Ceresio è ai livelli di guardia ed è stato chiuso a livello precauzionale il ponte della SS 394 tra i comuni di Luino e Germignaga. Lo comunicano i vigili del fuoco di Varese, aggiungendo che il distaccamento locale di Luino è stato evacuato in quanto a rischio esondazione e il comune di Luino ha messo a disposizione le scuole elementari per ospitare il personale operativo. Qui è stata allestita L'Unità di Crisi Locale.

Livello del Po e del Ticino

Inoltre, è ulteriormente cresciuto, durante la notte e nelle prime ore di oggi, il livello dei fiumi in provincia di Pavia, in seguito alle piogge abbondanti dei giorni scorsi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po ha raggiunto questa mattina alle 10 i 4,31 metri sopra lo zero idrometrico, avanzando in media oltre trenta centimetri all'ora. È stata superata nella notte la prima soglia di allarme, posta a più 3,50, e ci si sta avvicinando alla soglia di più 5,50, superata la quale l'acqua comincerebbe a esondare nelle campagne circostanti e nelle località più vicine al fiume.

Cresce anche il Ticino, salito in maniera sensibile nelle ultime ore a Vigevano, al ponte in barche di Bereguardo e a Pavia. Nel capoluogo il Ticino è arrivato a un paio di metri da via Milazzo, in Borgo Basso nella zona del Ponte Coperto. La protezione civile è allertata, ma per il momento la situazione resta sotto controllo. Timori in Oltrepò Pavese per il torrente Staffora.

Attesa la piena del Po a Cremona

Desta non poca preoccupazione il Po a Cremona. Il fiume sta crescendo al ritmo di oltre trenta centimetri al minuto e alle 14, alla stazione di rilevamento Aipo sotto il ponte in ferro aveva raggiunto il livello di un metro e 80 centimetri sopra lo zero idrometrico. Cifre che hanno portato all’apertura di un tavolo tecnico in prefettura tra i referenti delle forze di polizia, i sindaci dei comuni rivieraschi e i rappresentanti dei gruppi di protezione civile. Il colmo di piena è previsto fra domani sera e martedì mattina e stando alla proiezione Aipo dovrebbe raggiungere la soglia di criticità due. Massima allerta fra Cremona, San Daniele Po e Casalmaggiore.

Un albero cade su un tram a Milano



A Milano un grosso albero, probabilmente a causa delle piogge che vanno avanti da settimane e del vento delle ultime ore, è caduto oggi, intorno a mezzogiorno, su un tram della linea 4. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a rimuovere la pianta. Il percorso del mezzo di trasporto è stato temporaneamente deviato.

Data ultima modifica 24 novembre 2019 ore 16:44