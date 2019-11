Incidente stradale, auto in fiamme: coppia salvata a Sondrio

Ieri a Sondrio un'auto ha preso fuoco dopo un incidente stradale. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno spento le fiamme salvando una coppia di anziani dentro l'Opel furgonata andata in fiamme dopo avere urtato con violenza la cuspide dell'aiuola spartitraffico all'uscita della tangenziale.

La ricostruzione dei fatti

La vettura proveniva da Tirano e voleva immettersi in via Vanoni, in direzione del centro del capoluogo valtellinese. Sul posto per finire l'opera di spegnimento e mettere in sicurezza l'area sono intervenuti anche i pompieri. I due occupanti dell'auto, lei di 70 anni e lui di 73, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale. Non sono gravi.