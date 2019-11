Sparisce durante il turno di lavoro: indagini nel Pavese

E’ sparito in circostanze non chiare il dipendente di un’azienda di logistica di Stradella, nel Pavese. L’uomo, 55 anni, lunedì scorso 18 novembre ha iniziato regolarmente il proprio turno alle 13 in azienda, dove lavora come custode. Circa un’ora prima di staccare, intorno alle 19, si è allontanato dalla guardiola lasciando sulla scrivania il proprio telefono cellulare e da allora non se ne hanno più notizie. A denunciare la scomparsa ai carabinieri, riporta il quotidiano La Provincia pavese, è stato il figlio del 55enne. L’uomo, di origini romene, abita a Canneto Pavese (Pavia).

Ritrovata l'auto

L’auto del 55enne è stata ritrovata sul piazzale del polo logistico, con una portiera aperta. Le chiavi della vettura non sono state ritrovate. I carabinieri indagano seguendo diverse ipotesi: potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario ma non si escludono altre piste.