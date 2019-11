Milano, accoltella un uomo dopo una lite per 50 euro: arrestata

Era intervenuto per interrompere una lite tra la cognata e un'altra donna ed è stato accoltellato da quest'utlima. È avvenuto a Milano, dove una dominicana di 37 anni è stata arrestata per lesioni aggravate dopo aver sferrato una coltellata allo stomaco di un peruviano di 41 anni, nel corso di un litigio scoppiato alle 22.20 di ieri in piazzale Ferrara per il presunto furto di 50 euro. La 37enne stava litigando con una 40enne, accusata di aver rubato i soldi, quando l'uomo è intervenuto ed è stato colpito dal fendente. Trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donato, non è in pericolo di vita.