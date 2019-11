Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 9 al 10 novembre

La situazione meteo in città

A Milano tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

La circolazione di bassa pressione si allontana verso levante favorendo un temporaneo miglioramento del tempo sulla Lombardia. Residua variabilità al mattino, con possibili ultime deboli precipitazioni tra alta Valtellina e Adamello. Ampie aperture per il resto del giorno, salvo un nuovo incremento della nuvolosità a fine giornata. Nubi basse o nebbie al mattino sulle pianure. Temperature minime in diminuzione con locali gelate fino a quote medio-basse; massime in lieve aumento.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,1 µg/m³.