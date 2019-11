Millesettecento capi d'abbigliamento sono stati sequestrati dalla guardia di finanza al mercato settimanale di Belgioioso, in provincia di Pavia, perché, secondo i finanzieri, risultano rubati. Si tratta di scarpe, giubbotti, giacche, maglie, maglioni e pantaloni, tutti di note marche, reimmessi nel mercato legale per la successiva vendita al dettaglio. Il commerciante sorpreso dai finanziarie a vendere i capi griffati non è stato in grado di esibire la documentazione fiscale che provava il regolare acquisto della merce ed è stato denunciato alla Procura di Pavia per ricettazione. A quanto si apprende, il valore commerciale dei vestiti sequestrati ammonta a circa 45mila euro.