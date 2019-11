Incidente nel Lodigiano, folgorati 2 volontari della protezione civile

Due volontari di 48 e 39 anni della protezione civile e dell’associazione nazionale degli Alpini, residenti in provincia di Bergamo, sono stati colpiti da una scarica elettrica da 15mila volt. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina durante l’esercitazione ‘Vadirex’, che ha coinvolto la colonna mobile dell’ente di Regione Lombardia e anche l’esercito, nei pressi del lago della cava del Belgiardino di Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi. I due stavano posizionando una stazione radio quando sono rimasti folgorati.



Il ricovero in ospedale



Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Maggiore, dove in queste ore sono tenuti sotto osservazione e non risultano in pericolo di vita. Il 48enne ha riportato gravi ustioni e potrebbe essere trattenuto nel nosocomio sino alla fine della settimana. Il 39enne, invece, potrebbe essere dimesso nelle prossime ore. Nella loro stanza si sono recati per una visita il capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Angelo Borrelli, l’assessore regionale, Pietro Foroni, e Gianni Gontero, il coordinatore nazionale degli enti in cui militano i due uomini.

Le indagini sul caso

La questura lodigiana e i tecnici dell’Ats Metropolitana sono intervenuti per indagare sul caso. Secondo le prime ricostruzioni, una delle antenne potrebbe essere arrivata in maniera accidentale a pochi centimetri di distanza da un cavo ad alta tensione sospeso tra due pali e, successivamente, la corrente sarebbe passata attraverso le apparecchiature installate su un furgone.