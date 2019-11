Tragedia sfiorata ad Arena Po, in provincia di Pavia, in un incidente sul lavoro. La vicenda è accaduta poco dopo le 6:30: nell'uscire da un capannone, un camion ha urtato il trave frontale della struttura, che è crollata andando a schiacciare la cabina del mezzo. L'autista, un uomo di 57 anni, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto in buone condizioni di salute dai vigili del fuoco. Le operazioni hanno richiesto la messa in sicurezza della struttura con una pala gommata che ha impedito un eventuale ulteriore cedimento della trave.

Il salvataggio

Con il divaricatore idraulico, i vigili del fuoco hanno aperto la porta ed estratto l'autista, che è stato trasportato in ospedale in codice verde dal 118: le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.