Un transessuale di 33 anni, dopo aver pattuito un compenso di 200 euro per una prestazione con un cliente 52enne, ne ha richiesti 1200, ricattando l'uomo con delle foto compromettenti scattate a sua insaputa. La vittima, recandosi con il proprio ricattatore in una filiale bancaria di via Fulvio Testi, a Milano, è riuscita ad avvisare l’operatore circa ciò che stava accadendo mentre prelevava il denaro grazie a un biglietto, sopra il quale aveva scritto: "Chiama i carabinieri".

Il transessuale è stato così arrestato in flagranza di reato. Il pm Roberto Fontana, che coordina l’inchiesta sul caso, ha richiesto al gip la convalida dell’arresto per il reato di estorsione.