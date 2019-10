Sgominata banda delle rapine in banca: 9 arresti tra Milano e Palermo

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lodi, eseguendo nove ordinanze di custodia cautelare, hanno sgominato una banda di rapinatori di banche che agiva in Lombardia con basisti locali e provenienti dalla provincia di Palermo. Il blitz dei militari nasce in seguito alle indagini della Procura della Repubblica di Lodi su quattro colpi messi a segno dai criminali.

Gli assalti nelle filiali lombarde

L’organizzazione, che aveva allestito un appartamento a San Colombano al Lambro come quartier generale dove organizzare le spedizioni e cambiarsi d’abito a fatto avvenuto, ha preso di mira quattro banche specifiche: il 12 ottobre 2018 ha colpito la Monte dei Paschi di Siena di Cesano Maderno (in provincia di Monza e Brianza), il 30 novembre 2018 il Banco Popolare di Senna Lodigiana (in provincia di Lodi), l’8 gennaio 2019 la Bcc Laudence di Garfagnana (sempre in provincia di Lodi) e il 5 febbraio 2019 ha tentato di rapinare la Credit Agricole di Caronno Pertusella (in provincia di Varese).