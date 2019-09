Droga e armi in casa: arrestata coppia di spacciatori nel Pavese

Una coppia residente a Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), in Lomellina, è stata arrestata dai carabinieri con le accuse di "detenzione illegale di armi da sparo e munizionamento in concorso e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso".

Le indagini e il sequestro

Nell'abitazione dei due, un italiano di 23 anni di origine magrebina e una dominicana di 49 anni, i militari hanno trovato 5 panetti di hashish, per peso complessivo di oltre 500 grammi, 3 piante di cannabis, 2 grammi di semi di marijuana, una pistola semiautomatica (con relative cartucce) illegalmente detenuta, un coltello per la suddivisione dello stupefacente e una bobina di cellophane utilizzata per il confezionamento della droga. I carabinieri proseguono le indagini per risalire al fornitore della droga e individuare eventuali complici della coppia.