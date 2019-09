Venti persone risultano indagate per la morte di Robertine Guira, deceduta durante il parto insieme alla bimba che stava per nascere all'ospedale di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Questa mattina il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva inviato sul posto una task force di ispettori del ministero per chiarire quanto avvenuto martedì scorso, 17 settembre, all'ospedale Pesenti Fenaroli.

Gli indagati

Il sostituto procuratore di Bergamo, Carmen Pugliese, ha iscritto nel registro degli indagati 11 persone che fanno parte del personale medico-infermieristico dell'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano e 9 dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove la donna era stata portata d'urgenza dopo aver dato alla luce la bambina morta.

Il decesso

Il decesso della neonata è avvenuto a seguito di un parto cesareo e nonostante il tentativo dei medici dell'ospedale di Alzano Lombardo di rianimare la neonata. Anche le condizioni della madre, 36enne originaria del Burkina Faso, sono peggiorate repentinamente, con un immediato arresto cardiorespiratorio. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove, arrivata in condizioni disperate, è morta poche ore dopo. La donna, che viveva a Torre Boldone, lascia il marito e due figlie di 7 e 11 anni.

La nota dell'ospedale

L'ospedale di Alzano Lombardo aveva nei giorni scorsi diramato una nota sul caso, spiegando che il travaglio era stato "regolare", ma che è poi "insorta improvvisamente una grave emergenza ostetrica". "Nonostante il taglio cesareo eseguito in emergenza - prosegue la nota - alla nascita la bambina non appariva vitale. Sono state comunque eseguite prolungate manovre rianimatorie, che non hanno dato purtroppo esito favorevole. Le condizioni della mamma si sono repentinamente aggravate, con immediato arresto cardiocircolatorio. Le manovre rianimatorie hanno prodotto la stabilizzazione clinica, ma la successiva evoluzione è stata purtroppo infausta. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio ai familiari e siamo loro vicini nell'immenso dolore".