Meteo a Milano: le previsioni di oggi 19 settembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Giornata asciutta sulla Lombardia, con maggiore nuvolosità in mattinata in particolare sulla pianura centro-occidentale e sulla fascia prealpina dove insisteranno addensamenti diffusi. Nel pomeriggio aperture sempre più ampie in pianura, ancora nuvoloso sulle Prealpi. Più sole sulle Alpi. Clima fresco con massime che non andranno oltre i 23-24°C, mentre nella successiva notte in pianura si potrà scendere al di sotto dei 15°C. Venti deboli dai quadranti orientali.

La situazione meteo a Como

A Como cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,3 µg/m³.