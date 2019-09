Busto Arsizio, imprenditore truffato da un falso immobiliarista

Un imprenditore svizzero di 70 anni è stato truffato e derubato di 70 mila euro da un falso intermediario immobiliare, incontrato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il truffatore, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, si è offerto di vedere, per conto di professionista elvetico, uno chalet che l'imprenditore voleva vendere del valore di 700 mila euro. In cambio ha chiesto una provvigione del 10%. Per convincerlo a farsi pagare la sua percentuale, l'uomo gli ha consegnato una borsa colma di banconote false, convincendolo si trattasse della caparra fornita dal compratore, in realtà inesistente.