Milano, nasconde droga in una buca e lascia segnale per altro pusher

Un cittadino somalo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio dopo essere stato visto nella serata di ieri, martedì 10 settembre, mentre seppelliva una busta di plastica nei giardinetti ai Bastioni di Porta Venezia, nel pieno centro di Milano.

L’uomo aveva lasciato un segnale per un altro pusher

Gli agenti hanno fermato il 34enne in piazza Oberdan mentre si stava allontanando in bici. Aveva posizionato un segnale di plastica per indicare il punto in cui scavare, probabilmente un riferimento visivo per il pusher che avrebbe dovuto sostituirlo nel turno di spaccio. Nella busta c'erano 7 palline di cocaina da un grammo ciascuno e un cellulare.